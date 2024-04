Prima edizione del 'Challenge Award' di Autolinee Toscane: premiate idee di innovazione dei dipendenti

Formazione per migliorare la gestione di piccole manutenzioni; ma anche scambio rapido di informazioni di servizio utili allo svolgimento del turno guida e dei percorsi da fare, specialmente in presenza di modifiche alla viabilità. E poi una condivisione sempre più veloce di informazioni interne, disincentivando l’uso della carta a beneficio del digitale. Insomma, tanti spunti per una più efficace circolazione delle informazioni interne a beneficio del proprio lavoro quotidiano, di quello dei colleghi alle prese con i rispettivi ruoli e mansioni e, soprattutto, del viaggio dell’utente finale del Tpl in Toscana.

Con questo intento Autolinee Toscane ha premiato 16 propri dipendenti autori di sette proposte nell’ambito della prima edizione del “Challenge Innovazione” interno, promosso dal team dedicato, guidato da Paolo Gaianigo in qualità di Direttore Processi Integrazione, e composto anche da Lisa Santi, pensato per incentivare la promozione di iniziative per contribuire a migliorare lo svolgimento dei numerosi processi di gestione aziendale.

Una sfida durata 3 mesi, rivolta a tutti i dipendenti di at e in cui ognuno poteva presentare singolarmente o in squadra un’innovazione, ovvero un’idea, un prototipo o un progetto già realizzato con l’obiettivo di trasformare e migliorare significativamente il proprio lavoro, una tecnologia, un servizio, un processo.

“Gli obiettivi di questa iniziativa – spiega Paolo Gaianigo del team innovazione di at - erano molto importanti, in particolare quello di favorire una cultura aziendale innovativa, promuovendo e rendendo visibili le idee più all’avanguardia. Abbiamo raccolto ben 65 idee o progetti, vagliati in modo preliminare da una commissione interna composta da 9 membri, in rappresentanza delle varie funzioni aziendali, assegnando a ciascuna candidatura un voto da 1 a 4 in base a tre criteri: innovazione, replicabilità e fattibilità. I vincitori finali sono poi stati votati dai membri del Comitato di Direzione di at. Desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato, e l’area Marketing, Brand e Comunicazione che ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.

I premiati

L’amministratore delegato di at Jean-Luc Laugaa ha premiato le 7 proposte risultate più innovative in presenza di tutto il Comitato di Direzione di at.

1° premio – Form rilevazioni: sistema di monitoraggio attraverso form creati ad hoc per controllare i principali parametri di qualità del servizio: funzionamento pedana disabili, obliteratrice, pulizia a bordo, diario di bordo, paline. Realizzato da: Roberto Rosati (capo squadra, sede operativa di Piombino), Michela Barbini (sede operativa di Pistoia), Marco Federico Bianchi (sede operativa di Prato), Alessandro Moretto (sede operativa di Prato), Mariella Palamini (sede operativa di Livorno) – settore Risk & Management.

Per il secondo premio, a pari merito tre progetti diversi.

Bacheca virtuale: creazione di uno spazio virtuale per far visionare agli autisti in tempo reale gli Ordini di Movimento, così da migliorare la conoscenza delle modifiche di percorso e prevenire il più possibili casi di disservizi per l’utenza. Ideato da Luca Neri (sede operativa di Lucca – Dipartimento Nord).

Ods Ivu Pad: ricezione degli ordini di servizio, comunicati al personale e turni autisti tramite il software interno Ivu.pad con possibilità di scaricarli per rimanere sempre aggiornati e garantire il miglioramento nello svolgimento del servizio, nella sicurezza e produttività. Ideato da: Michele Barbagli (sede operativa di Siena, Dipartimento Sud) e, separatamente, anche da Salvatore Monaco (sede operativa di Siena, Dipartimento Sud).

Intranet aziendale: per rendere più efficiente il lavoro di tutti coloro che hanno accesso alla rete aziendale con aree tematiche aggiornabili autonomamente dai singoli reparti aziendali e più immediato accesso ai principali software di uso quotidiano. Realizzata dal team Sistemi Applicativi e Sviluppo Software, composto da Stefano Gomiero (capo squadra, sede operativa di Pistoia), Elena Baffini (sede operativa di Firenze), Giovanni Casini (sede operativa di Firenze), Paola Polidori (sede operativa di Pistoia) e Moaad Ramama (sede operativa di Pistoia).

Il 3° premio su formazione officina per autisti, ovvero dedicato a come comportarsi in caso di guasti o anomalie del bus, al fine anche di diminuire i disagi per l’utenza. L’idea è di Ciro Perna della sede operativa di Pistoia del Dipartimento Centro.

Infine, è stato consegnato anche il premio speciale Innovazione per il progetto Gestione Operativa Paline, ideato da Filippo Giustarini (sede operativa di Siena) e Duccio Tesei (sede operativa di Grosseto) nel Dipartimento Sud. Il progetto prevede di gestire tramite piattaforma la pianificazione degli interventi e della manutenzione delle migliaia di paline di fermata distribuite su tutto il territorio toscano.

Inoltre, tredici progetti di Autolinee Toscane – di cui uno partecipante al Challenge at - sono inoltre inviati al premio internazionale “Innov&Go”, la sesta edizione dell’iniziativa promossa dalla sede centrale di Ratp a Parigi, coinvolgendo idee e progetti proposti da tutte le filiali nel mondo per sei diverse categorie.

Fonte: Autolinee Toscane