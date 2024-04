Posate nella gelatina: la gag dell'hotel di Firenze con l'attore di "The Office"

Al Plaza Hotel Hotel Lucchesi di Firenze hanno visto "The Office", senza dubbio. La serie tv americana, mutuata dall'omologa inglese, è al centro di una curiosa vicenda social avvenuta nelle ultime ore. Protagonista è Rainn Wilson, attore statunitense che in "The Office USA" è uno dei personaggi più caratteristici. Lo stesso Wilson ha pubblicato una foto del soggiorno al Lucchesi e di un servizio in camera particolare: ha ordinato cibo nella sua stanza e le posate sono state ricoperte di gelatina.

Non si tratta di un errore o di una gaffe, come si può pensare, è solo una citazione - molto azzeccata e divertente, va detto - di una famosa scena della serie tv. In una puntata Jim, interpretato da John Krasinski, vessa il personaggio di Dwight (ovvero proprio Wilson) mettendogli la spillatrice nella gelatina, in una sorta di aspic, insomma. All'Hotel Lucchesi, che si trova sul Lungarno della Zecca Vecchia, sicuramente quella scena se la ricordavano.

Rainn Wilson ha ordinato il servizio in camera nel suo soggiorno fiorentino. Sono arrivati un piatto di pasta, verdure, pane, acqua, bicchieri. E le posate? Eccole lì, immerse nella gelatina, come in "The Office"...

“Ecco cosa è successo quando ho ordinato il servizio in camera nel mio hotel a Firenze” si legge nel post Instagram di Rainn Wilson. Tra i commenti si segnalano quello del collega nel cast Ed Helms ("Divertente e bellissimo!") o quello di Netflix, ma colpisce più di tutti la risposta dell'hotel, da dove si augurano che Wilson abbia "apprezzato il servizio in camera". Una gag, stavolta non sul set, che ha strappato molti sorrisi.