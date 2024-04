Dai rifiuti organici energia e biometano: Alia inaugura la nuova Casa Sartori a Montespertoli

Arrivato il primo carico di rifiuti organici al nuovo impianto di trattamento di rifiuti di Casa Sartori a Montespertoli (via Botinaccio). Alia Multiutility ha investito 75 milioni di euro per un impianto innovativo che, a pieno regime, trasformerà fino a 160mila tonnellate di rifiuti (145mila organici e 15mila da sfalci di verde) producendo 12 milioni di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di compost.

L'energia prodotta da pannelli fotovoltaici e dalle rinnovabili porterà all'indipendenza energetica dell'impianto. Per Alia l'impianto è fra i primi cinque in Italia nel trattamento integrato anaerobico-aerobico dei rifiuti organici.

Come lavora l'impianto

Sono serviti 2 anni per arrivare a oggi con l'inaugurazione ed entro dicembre ci sarà la prima emissione del metrocubo di gas metano. Ma cosa succede all'interno dell'impianto?

I rifiuti organici vengono trattati in modo da generare biogas che, rimuovendo l'anidride carbonica al suo interno, diventa in tutto e per tutto come quello estratto da origine fossibile.

Alia spiega nel dettaglio: "Il processo biologico avviene in reattori riscaldati, al cui interno vengono instaurate le condizioni ottimali per la crescita e l’attività di microrganismi anaerobici che, in assenza di ossigeno, degradano la sostanza organica presente, producendo biogas composto da anidride carbonica e metano".

Sarà conferito in alcuni distributori di carburante locali per essere utilizzato come combustibile per autotrazione, ma verrà utilizzato proprio dai mezzi di Alia.

Il materiale solido invece diventa, dopo un importante trattamento, compost di qualità da usare in agricoltura al posto di fertilizzanti chimici.

Il polo impiantistico di Montespertoli è in grado di sostenersi con pannelli fotovoltaici ed energia rinnovabile (circa 4.200.000 kWh) e che il biometano prodotto verrà usato da Alia per alimentare parte del proprio parco mezzi

Com'è fatto l'impianto

L'architetto Pietro Giorgieri ha firmato il progetto dei nuovi volumi di Casa Sartori. Il centro direzionale è l'edificio dalla forma ellittica e rivestito da 20 km di listelli in legno, mentre l'edificio che ospita il processo di 'digestione' è rivestito da un 'nido' in metallo dorato, per valorizzare il contenuto. Il tetto di questo edificio inoltre è coperto da ghiaia, per avere un impatto visivo migliore quando lo si guarda dall'alto. Sono stati piantati 360 alberi nel perimetro del polo, 350 arbusti e 1.500 piante officinali per entrare in unione con il resto del territorio, la campagna del Chianti di Montespertoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO