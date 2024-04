San Lucchese, tutto pronto per la festa. Il giorno della Vigilia fuochi e processione

La città si prepara a festeggiare San Lucchese, il Santo Patrono che si celebra il 28 aprile. Come sempre le iniziative inizieranno già la sera della Vigilia con i fuochi lungo lo Staggia e la processione per le vie della città.

Il prossimo sabato 27 aprile verranno accesi i fuochi lungo il torrente Staggia nei pressi della Chiesa di San Giuseppe. Come condiviso con i ragazzi e le ragazze delle scuole a cui è stata inviata una apposita lettera per coinvolgerli in questa tradizione, lungo il torrente in spazi appositamente individuati saranno allestite dai Rioni di Poggibonsi alcune grandi cataste di legna che alle 21 circa saranno accese e fatte bruciare. Il tutto si svolgerà con il supporto della Protezione Civile, della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) Valdelsa e di tutte le autorità competenti, a garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa.

Più o meno alla stessa ora, dalla Chiesa di San Giuseppe partirà la processione con il corpo del Santo Lucchese trasportato sul carro storico della Misericordia per le vie della città. Una iniziativa introdotta di recente in risposta ad una sollecitazione giunta proprio dalla comunità francescana.

La processione sarà accompagnata dalla banda cittadina ‘La Ginestra. L’itinerario sarà: Chiesa di San Giuseppe, via Martiri di Belfiore, via Redipuglia, largo Campidoglio, sottopasso via Vallepiatta, via Sardelli, piazza Mazzini, via Trento, largo Gramsci, via della Repubblica e arrivo in Collegiata.

Domenica 28 aprile le iniziative proseguiranno a San Lucchese con la presenza degli stand e delle bancarelle sia delle attività commerciali che delle associazioni del territorio fin dalla mattina. Sante Messe alle 8, alle 9,30 e alle 12,30 e alle 11 si svolgerà la Santa Messa alla presenza dell’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Alle 17 Vespri e benedizione della Città con il Corpo del Santo. Santa Messa alle 18,30 animata dal Coro delle famiglie di Poggibonsi. Alle 22 spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio.

Come consueto la via di accesso alla Basilica sarà chiusa al transito per l'intera giornata e saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta.

L’amministrazione ringrazia tutti coloro che insieme alla comunità francescana contribuiscono ai tanti momenti della festa.

