Savino Del Bene - Imoco Conegliano, è Gara-3 per la lo scudetto

Serie in equilibrio, sfida Scudetto in parità. Dopo due episodi della Finale del massimo campionato italiano di pallavolo femminile, Savino Del Bene Volley e Prosecco DOC Imoco Conegliano si sono divise la posta in palio.

Entrambe le finaliste si sono imposte in trasferta, con la prima sfida, disputata al PalaVerde di Villorba, che ha visto trionfare le ragazze di coach Barbolini, mentre nella seconda gara, andata in scena a Palazzo Wanny, sono state le atlete di coach Santarelli a prevalere.

Con la serie in parità sull'1-1, le due contendenti per il titolo italiano torneranno in campo mercoledì 24 aprile alle 20.30, quando tra le mura del Palaverde prenderà il via la sfida valida per Gara-3.

EX E PRECEDENTI

Due le ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, si tratta di:

Isabelle Haak, opposto svedese classe '99, ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019.

Marina Lubian, centrale classe '00, ha militato nella Savino Del Bene Scandicci per tre stagioni.

Nella formazione di coach Barbolini invece non sono presenti ex giocatrici di Conegliano.

Quello di questo mercoledì sarà il trentaduesimo confronto ufficiale tra i confini italiani, mentre considerando anche le quattro sfide europee, sarà il trentaseiesimo confronto assoluto.

La Savino Del Bene Volley e la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano si sono infatti confrontate anche in CEV Champions League.

Nella stagione 2018-2019 le due formazioni si affrontarono due volte all'interno delle gare valide per il girone D, con Conegliano che vinse il match d'andata 3-2 e la Savino Del Bene Scandicci che si impose con lo stesso risultato nel match di ritorno.

Nella stagione 2020-2021 invece Scandicci e Conegliano incrociarono il loro cammino nei quarti di finale. Ad imporsi fu Conegliano che si aggiudico la gara d'andata per 3-2 e l'incontro di ritorno per 3-0.

Il bilancio dei precedenti in ambito italiano è ad oggi favorevole alla Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, in grado di aggiudicarsi 25 vittorie contro le 6 imposizioni della Savino Del Bene Scandicci.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Si riparte da una situazione di pareggio, non solo nel risultato, ma anche nel gioco e questo secondo me è confortante. È importante perché stiamo giocando alla pari con una squadra che ha dominato in lungo e largo per tutta la stagione, dunque la vittoria di Gara-1 non è stato sicuramente un caso. Gara-3 potrà essere diversa dalle prime due sfide, che sono state molto equilibrate. I play off sono così, ma abbiamo la consapevolezza che stiamo giocando una bella pallavolo, stiamo facendo il massimo di quello che possiamo fare, poi è ovvio che si può sempre fare qualcosa in più, e probabilmente mercoledì sera ci sarà bisogno di farlo.”

LE AVVERSARIE

La Prosecco DOC Imoco Conegliano ha concluso la regular season 2023-2024 al primo posto nella classifica di Serie A1, chiudendo da imbattuta con 26 vittorie a 0 sconfitte che le hanno fruttato un totale 75 punti in classifica, 12 in più rispetto alla Savino Del Bene Volley giunta seconda.

Nei play off le ragazze guidate da coach Santarelli hanno superato il turno dei quarti di finale battendo in due gare l'Aeroitalia SMI Roma, battuta per 3-0 in Gara-1 e Gara-2.

In semifinale invece Conegliano ha avuto la meglio sull'Igor Gorngonzola Novara, ma per superare la formazione piemontese ha dovuto spingersi fino a Gara-3. Dopo aver conquistato la vittoria nel primo episodio della serie di Semifinale, Conegliano è infatti andata al tappeto in Gara-2, arrendendosi al tie break. Con la serie in parità sull'1-1, la squadra veneta si è aggiudicata il pass per la Finale Scudetto vincendo 3-0 in Gara-3.

Nella prima gara della Finale Scudetto, serie al meglio delle cinque partite, la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano è stata superata per 2-3 da una Savino Del Bene Volley in grado di imporsi tra le mura del PalaVerde. In Gara-2 la formazione veneta è stata in grado di ribaltare il risultato del primo episodio della serie e si è aggiudicata al tie break la sfida andata in scena a Palazzo Wanny.

Conegliano non sta solamente affrontando la sua quinta finale di Serie A1 consecutiva, ma dovrà anche preparare la finale di CEV Champions League contro l'Allianz Vero Volley Milano, sfida in programma per il 5 maggio 2024 ad Antalya in Turchia.

Oltre ad aver dominato le sue sfide di Serie A1 e CEV Champions League, la Prosecco DOC Imoco Conegliano in questa stagione ha conquistato anche la sua settima Supercoppa italiana e la sua sesta Coppa Italia, in entrambi i casi sconfiggendo in finale l'Allianz Vero Volley Milano.

Questo sabato Conegliano dovrebbe confermare la formazione scesa in campo nella Gara-1 della Finale Scudetto e le titolari dunque dovrebbero essere Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Plummer e Robinson in banda, Lubian e Fahr come centrali. De Gennaro nel ruolo di libero.

IN TV

La partita tra Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

