Si cercano voci per il coro della Turandot di Busoni a Empoli

Il Centro studi musicali “Ferruccio Busoni” di Empoli indice un’audizione per la selezione di voci per la costituzione di un laboratorio corale finalizzato alla produzione dell’opera Turandot di Ferruccio Busoni, la cui rappresentazione avrà luogo a Empoli in data 5 luglio 2024. Le prove per la produzione si svolgeranno nella sala teatro “Il Momento”, piazzetta della Propositura n. 3, 50053 Empoli (FI), con frequenza e orari da concordare con i partecipanti selezionati. Tutte le prove si svolgeranno a Empoli. La prova del coro con il direttore dello spettacolo avrà luogo martedì 2 luglio, alle ore 21, la prova generale avrà luogo giovedì 4 luglio, dalle 18.30 alle 23.

L’audizione è rivolta a soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi e la partecipazione è aperta a donne e uomini di età compresa tra 14 e 55 anni, senza limiti di nazionalità. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso del regolare permesso di soggiorno. La selezione delle voci avverrà tramite un’audizione che si terrà giovedì 9 maggio 2024, alle 21, nella sala teatro “Il Momento”, alla presenza del maestro Stefano Boddi, direttore del coro e responsabile del progetto didattico, e del maestro Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro studi musicali “Ferruccio Busoni”. La prova verterà su una serie di esercizi vocali e ritmici da svolgere sul momento e sulla lettura di un breve estratto di un coro tratto dall’opera in oggetto.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate secondo il modulo disponibile online sul sito web centrobusoni.org e trasmesse tramite mail all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org entro e non oltre le 12 di mercoledì 8 maggio 2024.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa