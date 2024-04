Si fa consegnare 5mila euro da un'anziana, sorpresa dai carabinieri: truffa sventata a Firenze

Ha ricevuto una telefonata dalla quale è stata informata che il figlio aveva investito una donna e, per sistemare le cose, occorrevano urgentemente 5mila euro. A rispondere è un'anziana di 86 anni di Firenze mentre, dall'altro lato della cornetta, c'era un finto studio legale. Ma l'ennesima truffa ai danni di anziani è stata sventata dai carabinieri.

Il raggiro è proseguito con l'avvocato che ha comunicato dell'arrivo di una collaboratrice, per riscuotere la cifra. L'anziana l'ha fatta entrare ma in casa si trovava anche il marito, 87enne, che la truffatrice furbamente ha mandato via, convincendolo che i carabinieri lo stavano aspettando alla caserma di Borgo Ognissanti. Rimaste sole, la falsa collaboratrice dell'avvocato è riuscita a farsi consegnare 510 euro in contanti e vari monili in oro, per un totale di quasi 5mila euro. Però, una volta preso il bottino, la donna non si aspettava che, fuori dall'abitazione, avrebbe trovato i carabinieri. Infatti i militari, notando lo strano comportamento, hanno deciso di controllarla e se in un primo momento lei avrebbe provato a dire che si trovava in quel palazzo perché era andata a trovare un'amica, poi si è resa conto che la versione non aveva convinto i carabinieri. A quel punto avrebbe consegnato quanto aveva prelevato all'anziana.

Recuperata la refurtiva, i carabinieri l'hanno restituita alla vittima informandola della truffa subita. La donna, una 58enne originaria del sud Italia, è stata arrestata per l'ipotesi del reato di truffa aggravata e possesso di documenti di identità falsi, rinvenuti dagli accertamenti. Questa mattina la convalida nel processo per direttissima: adesso si trova nel carcere di Sollicciano.