“Sostenere i Progetti Integrati di Filiera”: ok alla mozione di Sostegni (PD)

“Confermare il sostegno alla previsione, nell'ambito del prossimo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 in materia di sviluppo rurale, dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) al fine di favorire l'aggregazione degli attori delle filiere agroalimentari, favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento, stimolando la competitività del settore agroalimentare toscano. Porre in essere, contestualmente, tutte le azioni utili volte a introdurre elementi di semplificazione e velocizzazione delle procedure necessarie per la costituzione dei medesimi PIF”.

Sono questi gli impegni affidati alla giunta toscana da una mozione proposta dal consigliere Enrico Sostegni (Pd) e approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale.

«I Progetti Integrati di Filiera, come evidenziato anche dalle principali associazioni di categoria del' settore – ha spiegato Sostegni presentando l’atto in aula – hanno rappresentato un utile strumento di innovazione nell'ambito dell'agricoltura e della forestazione, costituendo un forte impulso allo sviluppo e all'integrazione delle filiere locali, attraendo risorse importanti e stimolando la competitività del settore agricolo e delle-filiere ad esso connesse. Per queste ragioni crediamo che sia opportuno prevedere, anche nell'attuazione del nuovo ciclo di programmazione Ue nell'ambito della politica agricola comune, specifiche misure volte a incentivare e sostenere la progettazione integrata mediante lo strumento dei Progetti Integrati di Filiera. Ringrazio – ha aggiunto Sostegni dopo la votazione – l’intero Consiglio regionale che ha condiviso questi importanti obiettivi».

Fonte: Ufficio Stampa