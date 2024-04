Una corsa per cani (e padroni) a Livorno

“Runfordogs” è una corsa dilettantistica “virtuale”, a cui ciascuno può partecipare e sfidare gli altri a distanza. Basta andare a correre con il proprio cane dal 3 al 5 maggio e inviare lo screenshot con il tempo impiegato per percorrere almeno 3 km all’indirizzo e-mail vet@coopmelograno.org. Nei giorni successivi all’evento sul sito del canile comunale (www.lacuccianelbosco.org) sarà pubblicata la classifica finale: verranno premiati non solo i cani più veloci ma soprattutto quelli che si distingueranno per simpatia e prestazione atletica in base all’età.

La corsa “Runfordogs” è un’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Il Melograno, che gestisce il canile comunale, patrocinata dal Comune di Livorno nell'ambito delle iniziative promosse a tutela degli animali e del loro benessere.

Si possono iscrivere singoli individui o nuclei familiari di massimo 4 persone.

L’iscrizione costa 8 euro per singolo partecipante e 15 euro a famiglia per un max di 4 persone ed è comprensiva del materiale informativo per correre con il cane, maglietta RunForDogs 2024 per gli umani partecipanti e bandana per il cane. Pagamento tramite bonifico bancario presso BANCA BPM: IT32 Q050 3472 2410 0000 0000 934. L’iniziativa non è a scopo di lucro. Il costo di iscrizione è a copertura delle spese ed eventuali proventi saranno devoluti alla associazione di volontariato ANPANA, partner del progetto, per promuovere iniziative sull'adozione.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 2 maggio 2024. Sabato 27 a partire dalle 14 alla Rotonda di Ardenza sarà allestito un gazebo informativo, presso il quale sarà possibile anche iscriversi e ritirare la maglietta e la bandana.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa