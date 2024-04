Uomo colto da malore salvato da tre agenti della Municipale di Pontedera

Attimi lunghi un'eternità, in attesa di un lieto fine che è arrivato grazie al coraggio, alla prontezza e alla preparazione di tre agenti della Polizia Locale che hanno salvato la vita ad un uomo colpito da malore.

I fatti si sono verificati sabato scorso a Pontedera, in piazza Berlinguer, a ridosso del centro cittadino. Nel corso nella serata gli agenti in servizio di pattugliamento hanno visto un uomo accasciarsi a terra, improvvisamente. Immediato e decisivo l'intervento effettuato da due agenti e un ufficiale del corpo di Polizia Locale. I tre poliziotti locali hanno subito prestato i primi soccorsi, praticando le manovre di rianimazione cardio polmonare e alternando il massaggio cardiaco alle ventilazioni.

Ma non si sono fermati qui. Consapevoli dell'importanza di agire tempestivamente e senza esitazioni, gli agenti hanno estratto il defibrillatore portatile presente nell'auto di servizio. Con grande professionalità hanno applicato gli elettrodi al petto dell'uomo, seguendo le istruzioni del dispositivo e contemporaneamente restando in linea telefonica con la centrale operativa del 118. Appena lo strumento ha emesso il segnale sonoro indicando la necessità di emettere la scarica, quella che fino a quel momento era una speranza si è concretizzata in realtà: il cuore dell'uomo ha infatti ripreso a battere regolarmente.

I tre agenti hanno continuato a monitorare le condizioni dell'uomo fino all'arrivo dei soccorsi sanitari, giunti poco dopo sul posto. Il Dirigente della Polizia Locale Francesco Frutti ha espresso il suo orgoglio per l'eccezionale prontezza e competenza dimostrate dai suoi uomini e dalle sue donne. "Questi agenti incarnano i valori di dedizione e servizio alla comunità. Il loro coraggio ha fatto la differenza tra la vita e la morte e sono incredibilmente grato per il loro impegno. Hanno agito con fermezza per praticare subito il massaggio cardiaco e, visto che la situazione non si stabilizzava, hanno effettuato altre manovre per poter aiutare il 70enne a riprendere coscienza. Un gesto che ha dimostrato generosità, prontezza e abilità nel gestire una situazione d’emergenza che poteva costare una vita. Una vita che è stata salvata. Un gesto che fa onore ai tre agenti".

L'uomo, trasportato d'urgenza in ospedale, è attualmente in condizioni stabili e si prevede una piena ripresa, grazie alla tempestiva e decisiva azione degli "Eroi in divisa".

Un episodio che non solo testimonia l'importanza di un intervento rapido in caso di emergenza, ma rafforza anche il legame di fiducia e collaborazione tra la comunità e le forze dell'ordine locali.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa