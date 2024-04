Use, il presidente Sesoldi: "Un secondo posto splendido, grazie a tutti"

Nel campionato 2016/2017 l’Use allenata da Giovanni Battista Bassi si qualificò per i playoff dove affrontò la corazzata Bergamo che vinse la serie 2-0. Molti ricordano gara 2 per l’addio alla maglia biancorossa di due giocatori del livello di Alessandro Ghizzani e Daniele Mariotti ma molti la ricordano anche perché è l’ultima volta che la squadra biancorossa ha disputato i playoff. Sette anni dopo, si tornerà sabato sera a respirare quell’aria elettrizzante che solo queste gare sanno assicurare nella prima partita della serie contro Quarrata.

Una gara a cui la Computer Gross arriva dopo lo splendido secondo posto finale in stagione regolare, un piazzamento salutato con legittima soddisfazione dal presidente Luca Sesoldi. “Il secondo posto finale è uno splendido risultato – attacca – che mi da l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi, lo staff ed il sesto uomo. E’ stata un’annata divertente nella quale al palazzetto si è sempre respirata una bella atmosfera, sicuramente un valore aggiunto. I risultati sportivi sono stati importanti. Dopo una prima fase che ci ha visto soffrire un po’ anche per problemi fisici, la seconda è andata molto bene con due sole sconfitte, segno di un passaggio anche mentale che la squadra ha fatto”. “Avevamo costruito un gruppo con Rosselli ed altri ragazzi presi da fuori per far crescere i nostri giovani e non nascondo che vedere in campo quintetti con empolesi che hanno fatto il minibasket con noi è stata una bella soddisfazione, una cosa non banale. Il merito è di loro, di Luca Valentino e dello staff per il lavoro fatto, senza dimenticare che sono in rampa di lancio altri ragazzi che per il momento sono aggregati alla prima squadra. Non è una cosa facile portarli a questo livello ma ci proviamo col supporto fondamentale dei giocatori più esperti che li aiutano ad inserirsi e crescere”.

E ora playoff. “E’ un altro campionato – prosegue – aspettiamoci partite difficili, un po’ di tensione che dovremo saper superare grazie al mix fra chi è esperto di queste partite e chi si trova per la prima volta ad affrontarle. Spero che il pubblico ci dia una mano e, al di là di tutto, non dimentichiamoci che al 20 di agosto non era così scontato ritrovarsi qui a giocare i playoff. E’ bellissimo ornare a viverli ancora e ritrovare l’atmosfera unica di queste gare”.

Per quanto riguarda la serie, gara 1 è in programma sabato 27 aprile alle 21 al Pala Sammontana, gara 2 a Quarrata mercoledì 1 maggio alle 18 e l’eventuale gara 3 ancora a Empoli sabato 4 maggio alle 21.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa