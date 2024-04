“Verrazzano tra Firenze e New York: cartografie tra il ‘300 e il ‘600” in mostra all’Igm

Nell’anniversario dei 500 anni dalla scoperta della Baia di New York di Giovanni da Verrazzano, Acsi (Amici della Cultura e della Storia Italiana) e Igm (Istituto Geografico Militare) presentano la mostra “Giovanni da Verrazzano tra Firenze e New York: cartografie tra il ‘300 e il ‘600”, che verrà inaugurata mercoledì 24 aprile, alle ore 11, nella sede dell’Igm, in via Cesare Battisti 11, a Firenze.

All’inaugurazione interverranno il Generale di Corpo d’Armata e Comandante Igm, il presidente della Regione Toscana e il Console Generale degli Stati Uniti d’America.