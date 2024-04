Vespa World Days, la Valdelsa c'è con il campione di Regolarità

Si è concluso da poche ore un evento memorabile per la Toscana, il Vespa World Days 2024 di Pontedera.

Numeri da capogiro con oltre 15.000 Vespe partecipanti, un evento che rimarrà nella storia. E ci rimarranno anche una cinquantina di vespisti della Valdelsa che hanno partecipato a vario titolo alla manifestazione (come partecipanti, come gimkanisti e come membri dello staff per dare supporto al comitato organizzatore).

Hanno portato il nome della Valdelsa in giro per il mondo vespistico.

Inoltre menzione particolare per il valdelsano Valter Innocenti Minuti che ne contestò del VWD si è laureato Campione Italiano di Regolarità con Vespe Automatiche per il 2024 ed il compagno di squadra Valerio Ricceri secondo a pochi centesimi

Uno stupendo weekend di sport, passione, divertimento tutto a base di Vespa.