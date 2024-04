Visite gratuite di prevenzione oncologica, tappa a Scandicci di Fondazione Ant

Anche quest’anno torna il ciclo di visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da Fondazione ANT per i cittadini e le cittadine di Scandicci.

Grazie al sostegno economico e al patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Scandicci, al costante sostegno economico di CSO Italia, che ormai da 10 anni è vicino a Fondazione ANT, nonché alla collaborazione del comitato di Scandicci di Croce Rossa Italiana, saranno disponibili 5 giornate di visite completamente gratuite. Si comincia con Progetto melanoma ANT, visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia, indagine che consente la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.

Venerdì 3 maggio, giovedì 31 maggio e venerdì 7 giugno, le visite si terranno presso gli Studi medici di Croce Rossa Italiana in via Vivaldi 2, a Scandicci, garantendo così a 72 pazienti residenti a Scandicci, la possibilità di accedere in modo completamente gratuito a questo importante tipo di prevenzione.

Nel secondo semestre saranno invece organizzate due giornate di Progetto Mammella per le donne sotto i 45 anni, che saranno sottoposte a visita senologica con ecografia mammaria, per la prevenzione dei tumori della mammella.

Con ANT ancora una volta si concretizza e si rafforza un’attività mirata di difesa e tutela della prevenzione, con una collaborazione che va avanti da 10 anni – ha dichiarato Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci - La cura preventiva e l’attenzione alla salute sono il primo passo per poter curare malattie invalidanti. Grazie ad ANT e ai medici che si mettono a disposizione per fare questo lavoro ogni giorno.

Anche quest’anno torniamo coni progetti di prevenzione oncologica gratuita in un territorio a noi particolarmente caro – ha dichiarato Simone Martini Delegato ANT Firenze – perché a Scandicci negli anni abbiamo trovato un terreno particolarmente fertile per le nostre attività, sia dal punto di vista del sostegno delle istituzioni che da quello dell’aiuto da parte di importanti aziende del territorio come CSO Italia. Ringrazio anche il Comitato di Scandicci della Croce Rossa Italiana, che ormai da diversi anni ospita le nostre giornate di visite nei propri studi medici. Ricordo poi che con la prevenzione oncologica gratuita siamo attivi in questo comune fin dal 2014 e con l’assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati di tumore e le loro famiglie, siamo presenti a Scandicci fin dal 1995.

Per accedere alle visite di Progetto Melanoma è obbligatoria la prenotazione online, dal 24 aprile a partire dalle ore 10 a questo link.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita. Nella nostra regione, nel solo anno 2023, sono stati sottoposti a visita tramite i vari progetti di prevenzione ANT, 3031 pazienti. A partire dall’anno 2007. Tale attività è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione.

Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese ANT organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

Fonte: Fondazione Ant