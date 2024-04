Azione-Empoli sul Serio presenta la lista per Mantellassi: in 8 sotto i 30 anni

Ieri al comitato elettorale di Alessio Mantellassi sono stati presentati il simbolo e la lista dei candidati e delle candidate al consiglio comunale di Empoli in Azione (gruppo territoriale del Partito Politico “Azione con Calenda”), assieme alla componente civica “Empoli sul serio”.

"Azione Empoli sul serio fin da subito ha sostenuto la mia candidatura. Oggi presentiamo la lista di uno dei tre partiti della nostra larga e plurale coalizione e sono molto contento perché vedo persone appassionate e competenti, che hanno deciso di mettersi a disposizione di questo progetto" afferma Mantellassi.

"Siamo orgogliosi di proporre alla città una realtà totalmente innovativa nel panorama politico di Empoli - dichiara Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione -. Il gruppo che si ritrova in questo progetto è composto in parte da persone iscritte ad Azione ed in parte da persone che per puro spirito civico, avendo conosciuto ed apprezzato il lavoro sviluppato sul territorio, hanno aderito pur senza essere iscritti ad alcun partito.

La lista ha un’età media di 43 anni ed ha al proprio interno moltissimi giovani. Ben 8 persone candidate hanno meno di 30 anni. Tutti i componenti della lista sono persone legate al nostro territorio, che si sono riunite sotto un progetto che vuol essere innovativo, genuino e costruito realmente dal basso. Una squadra di persone competenti, volenterose, e con la voglia di mettere le proprie energie a servizio della nostra Empoli. La lista sostiene convintamente la candidatura a sindaco di Empoli di Alessio Mantellassi, e vuole catalizzare all'interno della coalizione il voto moderato e pragmatico, il voto di chi ha voglia di portare un elemento di innovazione nella gestione della città".

I candidati per Azione-Empoli sul Serio

Luca Ferrara: Classe 1977, sono nato e cresciuto ad Empoli. Appena diplomato ho iniziato un percorso universitario, mio malgrado abbandonato in corso di studi per dedicarmi all'attività lavorativa, cui per vicende familiari necessariamente ho dovuto dare priorità. Oggi sono un libero professionista e piccolo imprenditore, padre di due bambine dolcissime, Flavia e Irene. Voglio bene a Empoli, vivo nelle campagne di questa città che è ancora bellissima e che ancora può offrire opportunità, ed ho scelto di candidarmi perchè credo solo con l'impegno in prima persona si possa pensare davvero di cambiare qualcosa, in meglio. Farlo con un gruppo incredibile e coeso come quello di “Empoli in Azione – Empoli sul serio”, poi, è un'esperienza unica.

Vittoria Migliorini: 23 anni e studentessa all’ultimo anno di scienze della formazione primaria.

Ayman Nencioni: 24 anni e laureando in giurisprudenza con una tesi sulla quotazione delle piccole e medie imprese. La decisione di candidarmi nasce dalla volontà di contribuire allo sviluppo della città e dare nuova voce alle tante ragazze e ragazzi di Empoli

Francesca Ciampi: 24 anni. Dopo il diploma presso il Liceo linguistico Virgilio, ho conseguito la laurea triennale in Global Law and Transnational Legal Studies presso l’Università di Torino. In seguito ho intrapreso il corso di Laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, nella medesima università. La politica, nella sua dimensione quotidiana e concreta, è da sempre parte di me. In particolare, il tema della salute mentale mi sta immensamente a cuore. A fianco al candidato sindaco Alessio Mantellassi, mi candido per rendere Empoli, la mia città natale, più aperta e sensibile alle tematiche sociali: istruzione, salute, disuguaglianza e discriminazione.

Franco Pescali: 59 anni nato a Milano cresciuto a Viareggio dal 1995 residente a Empoli. Laureato in scienze Psicologiche, Master in Medicina e Chirurgia e in Scienze Politiche per 35 anni ho lavorato nella Polizia di Stato come pilota di elicottero e flight safety manager e disaster manager. Sposato con Silvia, abbiamo due meravigliose figlie, Emilia e Eugenia.

Elisabetta Montagnaro: 23 anni. Dopo la maturità classica, ho conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa. Attualmente frequento il corso di laurea magistrale in Economics and Development presso l’Università degli studi di Firenze. Per la prima volta mi avvicino alla politica, con grande entusiasmo ed emozione. Voglio contribuire a rendere Empoli, città in cui sono nata e vivo, moderna e attrattiva per i giovani, esempio per altre città, a fianco del candidato a sindaco Alessio Mantelassi.

Romolo Carrieri: 47 anni, Napoletano, laureato in Ingegneria chimica alla "Federico II" e con un Master in Business Administration presso IE di Madrid, ha ricoperto ruoli manageriali in ambito internazionale, visitando oltre 40 paesi del mondo. Voglio mettere la mia esperienza a disposizione della città dove vivo dal 2010 con mia moglie Elisa e mio figlio Filippo"

Elisa Toccaceli: classe 79, laureata in economia aziendale, da oltre 15 anni lavora in una grandissima realtà industriale toscana, vuole cimentarsi con la stessa passione nella politica cittadina per spirito di servizio civico

Marco Ciuffini: 49 anni, sono nato e residente a Empoli. Diplomato al Liceo Scientifico “il Pontormo”, sono titolare di un’attività artigiana a Firenze, una copisteria che ho aperto nel 2010. Precedentemente ho avuto varie altre esperienze di lavoro, tra le quali dipendente in una attività sempre di copisteria e rappresentante per varie attività sia di beni che di servizi. Mi candido per mettere a disposizione, con passione e amore per la mia città, tutte le mie competenze e in particolare la mia esperienza nel settore delle micro imprese artigiane e commerciali. Sempre con l’obiettivo di fare ciò che è bene per Empoli, nelle piccole come nelle grandi cose, senza steccati ideologici, con senso pratico e modo di agire pragmatico.

Paola Perria:, 43 anni, sarda, laureata in scienze del servizio sociale all'universita' di Cagliari, ha svolto la sua professione come libero professionista e poi come dipendente nella Pubblica Amministrazione. Vuole mettersi a disposizione della città che l'ha accolta e che è diventata la sua comunità

Gabriele Santini: 25 anni, studente in Scienze e Materiali per la conservazione ed il restauro con una tesi sulla messa a punto di sistemi analitici per i beni culturali. La mia candidatura nasce dalla volontà di portare la voce dei giovani di Empoli e le loro necessità

Maria Bruna Fulignati: 61 anni, ho scelto di aderire alla lista "Azione - Empoli sul serio" per dare una mano ad un fantastico gruppo di persone, e per mettermi a disposizione della città di Empoli.

Francesco Bacigalupo: 20 anni, empolese dalla nascita. Frequento la facoltà di Farmacia presso l'Università di Firenze. Mi candido per mettere a disposizione della città le mie idee

Andrea Marretti: 52 anni libero professionista mi sono diplomato ad Empoli nel 1989 e sono sempre rimasto affezionato a questa magnifica città. Oggi i miei figli studiano qui e vivono la citta e ho deciso di presentarmi come Consigliere Comunale per #Azione per restituire qualcosa di quello che la città ha dato a me.

Matteo Donzelli: Dottore in Scienze dell'Educazione ed oggi impiegato in una Agenzia per il Lavoro di Empoli. Sceglie di farsi parte attiva per queste elezioni amministrative, credendo le progetto di Azione e riconoscendosi negli ideali Europei del Partito.

Aurelio Granchietti: 47 anni, imprenditore. Laureato in Scienze Naturali a Firenze, consegue il PhD in “Insect Science and Biotechnology” presso l’Università degli Studi della Basilicata nel 2008; dopo un decennio speso nel mondo della ricerca scientifica inizia ad occuparsi di consulenza e formazione, in particolare per la gestione degli organismi infestanti, campo in cui lavora anche con un’azienda di proprietà. Tuttora docente di Entomologia Agraria per l’Università “G. Marconi”, si mette a disposizione per il futuro della città.

Alberto Boldrini: laureato in Filologia Romanza e laureando in Italianistica presso l'Università di Pisa. Fin piccolo appassionato e interessato alla politica, ha trovato - dopo una lunga ricerca - in Azione il partito che rappresenta al meglio i suoi valori e ideali. Ha deciso di spendersi e impegnarsi al fianco di Alessio Mantellassi per accrescere, socialmente e culturalmente, la cosa pubblica

Andrea Pippucci: 32 anni. Laureato in Ingegneria Meccanica, dopo brevi esperienze estere e cinque anni di lavoro come ingegnere industriale, docente all’Istituto Enriques di Castelfiorentino e project manager in Alfa Laval, ho scelto di portare avanti l’azienda di famiglia perché sono molto attaccato al territorio ed all’artigianalità. Mi sono affacciato alla politica con Azione: ritengo fondamentali i valori di competenza, pragmaticità e metodo in certi ruoli istituzionali. Mi candido per dare un nuovo punto di vista e contribuire alla costruzione del circondario in cui vivo.

Alberto Migliorini: 58 anni, laureato con il massimo dei voti in Giurisprudenza, Avvocato a Empoli dal 1998. Mai avuta una tessera di partito, voglio contribuire con le mie idee “libere” al programma di Empoli Sul Serio e di Azione

Francesca Turri: 51 anni, laureata in Giurisprudenza, Avvocato ad Empoli. Appoggio la lista Azione - Empoli sul serio e la candidatura di Alessio Mantellassi per dare ad Empoli ed ai nostri figli una prospettiva di sviluppo.

Fonte: Ufficio Stampa