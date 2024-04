Bici rubate a due turisti sul litorale pisano, ritrovate dopo un'indagine lampo: due denunce

Stavano visitando il litorale pisano quando, le loro biciclette, sono sparite. Per questo due turisti stranieri ieri mattina si sono presentati dai carabinieri di Tirrenia per denunciare il furto dei loro mezzi, dal valore complessivo di circa 6mila euro. Partite le ricerche i militari in breve tempo hanno rintracciato le biciclette, in possesso di due persone. Al termine degli accertamenti i due sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso. Le biciclette sono state restituite ai proprietari, che hanno espresso ai militari la loro riconoscenza.