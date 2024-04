Brutto incidente stradale avvenuto ieri alle 21 circa a Terricciola, in località La Fraschetta. Non è chiara la dinamica dello scontro. Tre i feriti soccorsi da altrettante ambulanze inviate dal 118 Pisa. Tra questi un 29enne finito in coma e trasferito a Cisanello a Pisa. Gli altri due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Lotti di Pontedera. I feriti sarebbero di nazionalità georgiana.