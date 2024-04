Campatelli (csx) presenta i suoi 46 candidati per Certaldo: 3 assessori si ricandidano

Ieri ai Macelli di Certaldo, davanti a oltre 200 persone, si è svolta la presentazione dei candidati e delle candidate al consiglio comunale delle liste che appoggiamo la candidatura a sindaco di Giovanni Campatelli.

"Una coalizione che rappresenta tante realtà differenti, dal civismo a persone già impegnate in politica, tutte persone unite dall’amore per Certaldo e che ringrazio per essere con me in questa bella e importante avventura" ha dichiarato Campatelli.

Lorenzo Calvetti, segretario del Partito democratico di Certaldo ha presentato la lista con queste parole: "C’è un forte rinnovamento generazionale, un deciso radicamento nel territorio e un grande impegno sulle questioni di Certaldo. Una lista rappresentativa delle diverse generazioni e del giusto mix di innovazione ed esperienza, per garantire competenze, nuove istanze e nuove sensibilità. Un importante messaggio di apertura del partito verso la società, in linea con la stessa scelta di apertura che ci ha portato ad individuare il candidato Sindaco e con lui costruire una coalizione larghissima e comprensiva di tutto il centro-sinistra.

Una bella dimostrazione di unità, un percorso lungo i mesi, da cui emerge una visione comune di Certaldo. Come Pd abbiamo l’onere di guidare questa coalizione e pensiamo di poterlo fare bene anche grazie alle competenze e qualità che siamo in gradi di esprimere ed assieme, ovviamente, a Giovanni Campatelli, una persona per bene e stimata in città. Con questa squadra, con queste liste, con questa alleanza politica e civica, di cui fa parte anche Azione che, pur non presentando una sua lista, ha aderito all’accordo programmatico, possiamo non solo vincere e vincere bene, ma sono convinto che possiamo governare bene e guardare lontano".

"La nostra lista Alleanza Verdi Sinistra, all’interno della coalizione progressista e di sinistra, a sostegno di Giovanni- afferma Carmine Aliberti, referente di Alleanza Verdi Sinistra- vuole dare forza a due temi fondamentali per il nostro tempo: Giustizia sociale e giustizia ambientale. Sfide ineludibili. Il nostro impegno non si limiterà alla presentazione di una lista, ma alla costruzione di uno spazio di buona politica rivolto a tutte e tutti, con una maggiore attenzione ai giovani del nostro territorio".

Benedetta Bagni ha introdotto e presentato la lista civica sarà Certaldo: "Siamo un gruppo nuovo di persone impegnate sul territorio di Certaldo, il comune denominatore che ci contraddistingue è “il prendersi cura”, attraverso un forte senso civico del paese, della comunità, delle persone, con azioni quotidiane spesso silenti, ciascuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Giovanni Campatelli poiché riteniamo che la sua capacità di ascolto sia la chiave per portare avanti una politica umana per la comunità di Certaldo. Le importanti competenze in ambito professionale e l'onestà con la quale si è presentato alla cittadinanza, non fanno che rimarcare la volontà di intercettare le richieste del nostro territorio. Una persona per bene al servizio del paese".

Dopo i referenti di ciascuna lista sul palco si sono alternati tutti/e e 46 candidati/e per presentarsi al pubblico ed esporre brevemente il motivo della loro candidatura. Tra questi tre assessori uscenti: Clara Conforti, Jacopo Masini e Benedetta Bagni

Qui la lista completa