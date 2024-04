Corriere ruba borse e giacchetti da ordini online, in casa nasconde 5 kg di hashish: arrestato

Un corriere di una nota ditta di trasporti rubava la merce ai clienti. Alla perquisizione della polizia, nella sua abitazione è stata trovata la merce (nello specifico capi di abbigliamento o accessori di pregio) oltre a 5 kg di hashish e 20 g di cocaina.

Per questo un 28enne albanese è stato arrestato dalla polizia di Lucca, mentre la moglie 30enne italiana e il fratello minorenne di lui sono stati denunciati per la droga.

Tutto è partito dalla segnalazione del titolare di un negozio di abbigliamento di Lucca che aveva raccolto le lamentele da clienti esteri che avevano acquistato online la merce senza che tutta per intera arrivasse a destinazione. Nonostante il pacco non risultasse manomesso.

L'ammanco avveniva, secondo gli investigatori, nel momento in cui dal negozio la merce passava alla ditta di corriere. Questo non era mai accaduto se non da febbraio 2023, quando un nuovo addetto, il 28enne, si era presentato per il servizio. Inoltre alcuni oggetti mancanti dagli ordini erano stati trovati in vendita online.

A incastrare il corriere e la moglie le indagini telematiche sugli indirizzi Ip di connessione a internet, che portava direttamente a loro. Ieri si è tenuta nel pomeriggio la perquisizione con il ritrovamento di parte della merce, tra cui 9 borse di Burberry e Pinko, giacchetti Moncler e scarpe Hogan. La droga era nascosta in un mobile: 494 dosi a forma di ghianda per un totale di 5,5 kg di hashish, oltre all acocaina, il bilancino di precisione e un cellulare.