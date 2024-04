Corteo commemorativo e prima passeggiata della memoria a Pratale: il 25 aprile a Barberino Tavarnelle

Sono otto le tappe del percorso commemorativo che il sindaco e i rappresentanti istituzionali, amministratori e consiglieri comunali di Barberino Tavarnelle, effettueranno giovedì 25 aprile in occasione del 79mo anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Il tour delle deposizioni delle corone ai monumenti ai caduti prende il via a Vico d’Elsa (ore 8:15), prosegue a Barberino (ore 8:45), a Tavarnelle presso il Largo caduti nei lager (ore 9), a San Donato in Poggio (ore 9:30), a Sambuca Val di Pesa (ore 10), a Pratale (ore 10.45), a Marcialla (ore 11:15), a Tavarnelle in piazza Matteotti (ore 11.45).

Dalla piazza centrale di Tavarnelle il corteo si sposterà a piedi per raggiungere l'ultima tappa in via 23 Luglio 1944, accompagnato dalle note della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Marcialla, dove si susseguiranno gli interventi del sindaco e di Francesca Cavarocchi dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. L’incontro prevede il coinvolgimento degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Il Passignano”, dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani”, coordinati dalla professoressa Lucia Salvietti. Il Circolo ricreativo La Rampa ha organizzato un pranzo a buffet (ore 13) a sostegno dell’Istituto Storico Toscano per la Resistenza e l’Età Contemporanea. Le celebrazioni si arricchiranno nel pomeriggio (ore 15) dell’esibizione del gruppo “Gli Scarriolanti” di Marzabotto che animerà piazza Matteotti.

La festa della Liberazione non si conclude il 25 aprile ma propone un appuntamento inedito in programma domenica 28 aprile. Il Comune ha organizzato la prima edizione della passeggiata della memoria a Pratale, un percorso di circa 5 Km della durata di 2 ore. Iscrizione obbligatoria tel. 055/8052245 - 055 8052324 urp@barberinotavarnelle.it.

Il 3 maggio sarà la biblioteca comunale “Ernesto Balducci” ad ospitare la presentazione del libro “Non volevo essere un eroe” di Carla Cecchini, Ibiskos 2023 alla presenza dell'autrice. Seguirà il 4 maggio presso il Centro Civico Vico d'Elsa (via dei Guidacci n. 35) l’intitolazione dello spazio pubblico a Saul Fratini con la presentazione della ricerca “Saul Fratini, il Sindaco della ricostruzione” e l’intervento di Giulio Taccetti del Dipartimento Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino