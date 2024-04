Edilizia penitenziaria, Marcheschi (FdI): "Da Governo 2 milioni per lavori carceri Sollicciano e Gozzini"

Dal governo sono stati approvati lavori per 1 milione e 200mila euro per la costruzione di nuovi spazi presso la Casa Circondariale di Sollicciano e 800.000 per l’adeguamento sanitario dell'attigua Casa Circondariale a custodia attenuata per tossicodipendenti Gozzini. "Gli interventi adottati oggi per le carceri di Firenze - dichiara il senatore fiorentino di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi - sono la prova tangibile di quanto, per il governo Meloni, le necessità strutturali e di sicurezza, ed il bisogno di interventi in questo ambito, siano una priorità. Continueremo a lavorare per garantire ai nostri territori tutte le risposte che meritano”. La realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria, per un valore complessivo sul territorio nazionale di oltre 36 milioni di euro, è stata approvata dal Comitato paritetico Giustizia – Ministero delle Infrastrutture. “Ogni giorno compiamo un piccolo passo nell’invertire la rotta per recuperare posti detentivi, garantire caserme dignitose ai nostri agenti di Polizia Penitenziaria, efficientare i nostri istituti e soprattutto metterli in sicurezza - dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove - abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con istituti fatiscenti ed un Corpo di Polizia ridotto allo stremo perché flagellato da turni massacranti e mancanza di dotazioni e risorse. Sono orgoglioso del poderoso intervento del Governo Meloni sull’edilizia penitenziaria".