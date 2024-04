Furto da OVS a Firenze, arrestata 30enne

Durante la serata del 23 aprile 2024, i carabinieri di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina ungherese di 30 anni per il reato di furto aggravato. I Carabinieri (che già conoscevano il soggetto a causa di precedenti operazioni di polizia), notavano la donna uscire dal negozio “ OVS ” di via Panzani con alcuni capi di abbigliamento in mano, così decidevano di seguirla al fine di sottoporla a un controllo; la donna, dal canto suo, alla vista dei militari accelerava il passo fino a quando decideva di gettare quei capi di vestiario per strada nel vano tentativo di potersi dare alla fuga. Immediatamente bloccata dai militari operanti, la stessa veniva dichiarata in arresto e tradotta presso le locali camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna. La refurtiva, immediatamente recuperata, del valore di circa 125 euro, invece, è stata immediatamente restituita al negozio.

La sua colpevolezza dovrà essere acclarata nel corso del processo e per la stessa vige la presunzione di innocenza.