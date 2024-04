Lite tra due persone, spunta fuori un coltello: una denuncia a Pisa

Nel corso di una lite tra due persone in una casa nel centro di Pisa è spuntato un coltello. Sul posto ieri sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile de Norm di Pisa che si sono trovati di fronte una persona in forte stato di agitazione e armata di coltello. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito: chiesto l'intervento del personale del 118 che ha trasportato il soggetto presso il pronto soccorso dell'ospedale Cisanello per accertamenti. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso del coltello.