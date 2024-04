Lupi S. Croce, Luca Loreti convocato in nazionale Juniores

Bella notizia per tutto l’ambiente biancorosso. Luca Loreti, libero della prima squadra di A2 Credem Banca, è stato convocato per un collegiale con la nazionale seniores. Per questo primo raduno azzurro, il Commissario Tecnico della Nazionale Seniores Maschile, Ferdinando De Giorgi, ha chiamato 16 atleti che si ritroveranno da venerdì 26 aprile presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. Il raduno terminerà il 2 maggio.

Questi gli atleti convocati:

Alessandro Fanizza (BCC Tecbus Castellana Grotte); Giovanni Maria Gargiulo (Prisma Gioiella Taranto); Alessandro Bovolenta (Consar RCM Ravenna): Davide Gardini, Luca Porro, Federico Crosato, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti, Filippo Federici, Giulio Pinali, Mattia Boninfante (Valsa Group Modena); Luca Loreti (Kemas Lamipel Santa Croce); Fabrizio Gironi, Edoardo Caneschi, Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Lo staff sarà composto da: Ferdinando De Giorgi (1° allenatore), Massimo Caponeri (2° allenatore), Nicola Giolito (preparatore atletico e allenatore), Giacomo Tomasello (assistente allenatore), Vittorio Sacripanti (dirigente accompagnatore), Piero Benelli (medico), Fabio Rossin (fisioterapista), Ivan Contrario (scoutman), Alberto Salmaso (assistente scoutman), Giacomo Giretto (team manager).

Luca, classe 2005, è alla seconda stagione a S. Croce sull’Arno e si è distinto come uno dei migliori liberi della categoria. Si è formato come atleta a Roma, con la Fenice Pallavolo, e per una intuizione del D.S. biancorosso Pagliai è stato inserito nel progetto Kemas Lamipel già dalla stagione scorsa. Dopo un anno di esperienza in A2, alle spalle di uno dei massimi interpreti del ruolo, Davide Morgese, ha guadagnato la titolarità nella stagione in corso. Recentemente si è distinto con la maglia della nazionale Juniores, con la quale disputerà i prossimi Europei di categoria. La chiamata con la selezione dei “grandi” rappresenta l’ennesima gratificazione in un percorso sempre più interessante. Beniamino del pubblico biancorosso, porterà i colori dei Lupi in un contesto di assoluto prestigio. Con lui, tra i convocati, anche l’ex Lupo Andrea Truocchio, centrale della Kemas Lamipel nella stagione 2022-23.

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce