Marino (Pd): "Appello a riformisti e socialisti di Montopoli per tornare a scrivere la storia insieme"

“Insieme per Montopoli” vuole ambire a riunire le forze politiche e sociali che hanno fatto la storia del nostro territorio. Come Partito Democratico ci riconosciamo in questo proposito e ne sosteniamo l'impegno.

È un obiettivo non facile quello che questo progetto si propone.

Se ci guardiamo intorno, dobbiamo moltissimo alle amministrazioni che ci hanno preceduto nei decenni scorsi e che con azioni concrete hanno offerto una fondamentale rete di servizi a tutta la cittadinanza e risposto ai bisogni dei cittadini e delle cittadine montopolesi.

Per questo, non vogliamo solo saperci mostrare adeguati a coloro che ci hanno preceduto e non disperdere l'eredità che ci hanno lasciato. Dobbiamo fare di più. Per declinare la difesa dell'ambiente in chiave attuale, sostenere l'intero comparto produttivo per salvaguardare le nostre aziende e proteggere i posti di lavoro, per creare una scuola innovativa e luoghi della cultura e dello sport più accessibili. Sono solo alcune delle sfide che ci aspettano.

Ma siamo convinti che se sapremo leggere la storia di chi ci ha preceduto ne trarremo il migliore insegnamento. Pertanto, facciamo appello ai riformisti ai socialisti e alla sinistra montopolese, perché quella storia, fatta di condivisione di valori comuni, di concertazione, di scelte coraggiose e di superamento delle visioni dei singoli partiti per il raggiungimento di un bene comune superiore, vogliamo tornare a scriverla insieme.

Andrea Marino, segretario comunale del PD di Montopoli