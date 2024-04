Nuova palestra a Firenze per l'Istituto tecnico agrario

Mercoledì 24 aprile 2024 il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze ha effettuato un sopralluogo al cantiere di un nuovo edificio da adibire alle attività sportive dell’Istituto tecnico agrario di Firenze.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova palestra da dedicare agli studenti dell’Istituto tecnico Agrario, e agli studenti dell’Istituto professionale agrario (facente parte dello stesso

complesso scolastico), che ne sono sprovvisti. Attualmente, infatti, gli alunni svolgono l’attività fisica in una struttura in affitto.

L’intervento è finanziato con fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Direzione Edilizia della Città Metropolitana di Firenze per un importo di euro 3.589.706,65. Tutto l'investimento è di 7 milioni e 785 mila euro.

La Città Metropolitana ringrazia il Corpo forestale dello Stato e il Demanio per avere concesso spazi di accesso al cantiere che facilitano trasporti e lavoro.

Il nuovo blocco, verrà realizzato sul retro dell’ultima palazzina dell’istituto scolastico in un terreno che si trova all’inizio dell’area destinata all’azienda agraria ed andrà ad inserirsi all’interno del Parco delle Cascine di Firenze. L’inserimento del nuovo impianto all’interno del contesto paesaggistico esistente ha dovuto confrontarsi quindi con numerosi vincoli legati alla natura prevalentemente alle caratteristiche e alle valenze peculiari del sito.

L’intero complesso scolastico sarò potenziato e riqualificato, creando nuovi servizi di carattere sportivo. Data la natura dell’area, la giacitura di altri fabbricati circostanti e la presenza di alberature esistenti, la scelta riguardante la posizione della palestra è risultata univoca: la nuova palestra sorgerà in uno spazio non edificato sul retro dell’edificio 3 e verrà realizzata con struttura in acciaio, dotata di spogliatoi e locali accessori idonei sia all’uso scolastico che ad un uso agonistico pomeridiano e serale. La nuova struttura potrà essere aperta, in orario extrascolastico, anche ad associazioni e società sportive per svolgere attività ludicomotorie.

L’area in cui si andrà ad inserire l’edificio, oltre ad essere caratterizzata da tracciati e assi visivi dalla forte valenza paesaggistica - quali alberature, reticoli di fossi e di sentieri all’interno del verde e delle coltivazioni - presenta un vincolo idraulico che impone alle nuove costruzioni di “sollevarsi” dal piano di campagna, in questo caso per circa 3 m.

La soluzione progettuale maturata dai progettisti del gruppo Aice Consulting in una prima fase e, successivamente all’aggiudicazione della gara di appalto integrato, affidato alla Polistrade Costruzioni Generali Spa con i progettisti dell’Rtp Gpa Partners e l’arch. Marco Del Monte, hanno privilegiato l’introduzione di elementi innovativi nelle scelte architettoniche e tecnologiche.

La Città Metropolitana di Firenze e l’istituto Tecnico Agrario, grazie alla progettazione e mediante l’adozione di criteri di edilizia sostenibile, potranno gestire la nuova struttura massimizzando il contenimento dei consumi energetici e la minimizzando i costi di gestione.

I lavori, aggiudicati a ottobre 2023, avranno una durata prevista di 851 giorni con ultimazione prevista per marzo 2026. Saranno eseguiti sotto la direzione dell'Arch. Lorenzo Di Bilio, in qualità di Rup, e dell'Ing. Matteo Galatro.

"Questo intervento va a confermare la capacità di Polistrade di effettuare interventi in contesti paesaggistici di pregio e con tutele specifiche - commenta Daniele Poli, amministratore di Polistrade -. Di particolare rilievo è l'utilizzo di elementi innovativi nelle scelte architettoniche e tecnologiche, così da assicurare design alla struttura e contenimento dei consumi energetici per chi gestirà la palestra".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa