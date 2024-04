Presentata lista dei candidati a sostegno di Alessandro Giunti

Sono stati presentati, in una Fornace Pasquinucci di Capraia F.na gremita di persone, i candidati al Consiglio comunale della lista a sostegno della candidatura a sindaco di Alessandro Giunti per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno prossimi.

Il segretario del Pd Franco Sanchini e il candidato a sindaco Giunti hanno introdotto la serata spiegando di avere messo su una squadra di 12 candidati, sei donne e sei uomini, che hanno capacità, qualità, passione e impegno civile, desiderio di mettersi a disposizione della propria comunità impiegando il proprio tempo per una sfida comune: migliorare e far crescere Capraia e Limite, nei prossimi 5 anni, sotto tutti i punti di vista, ascoltando i cittadini, facendosi portavoce delle problematiche e provando a risolverle.

Ecco la lista:

- Edoardo Antonini, 33 anni;

- Irene Bandini, 26 anni;

- Beatrice Bartolini, 44 anni;

- Lapo Borsini, 20 anni;

- Angela Centi, 54 anni;

- Mauro Masini, 48 anni;

- Gaia Menichetti, 35 anni;

- Claudio Ometto, 56 anni;

- Massimiliano Parenti, 53 anni;

- Valentina Pini, 44 anni;

- Francesca Polverosi, 52 anni;

- Michele Puccioni, 51 anni;

Ogni candidato/a ha parlato cinque minuti, presentandosi alla cittadinanza e spiegando le motivazioni che hanno spinto a scendere in campo e impegnarsi in prima persona in un progetto collettivo, che parte dal confronto costante, come è stato per la redazione del programma elettorale, con le associazioni e, in generale, con tutti.

Dalla settimana prossima, il 3 e il 7 maggio, inizieranno gli incontri per la presentazione del programma, in cui sarà possibile soffermarsi sulle singole tematiche da approfondire e spiegare, in un dibattito aperto:

Venerdì 3 maggio alle 19,00, presso la sala della Pubblica Assistenza di Limite , apericena con proseguimento alle 21,00 con la presentazione del programma.

Martedì 7 maggio, alle 19,00, presso la Casa del Popolo di Limite sull'Arno, apericena con proseguimento alle 21,00 con un confronto con i cittadini.