Ricatta 14enne con foto di lei nuda, la polizia indaga

Ricatto via Instagram per le foto intime mandate in un gruppo da una 14enne per accrescere i follower. La polizia sta indagando per un caso di tentata estorsione nel lato oscuro dei social. A sporgere denuncia è stata la mamma della minorenne, a riportare la vicenda è il Corriere Fiorentino.

C'è un gruppo dove iscrivendoti puoi avere più seguaci sui social, avrebbe detto mesi fa un'amica alla ragazza. Alla curiosità segue la richiesta di iscrizione. Il moderatore le annuncia che per entrare avrebbe dovuto mandare foto che la ritraggono nuda. Confrontandosi con l'amica, si sarebbe convinta che non c'era niente di male in quel che faceva e quindi accetta: invia gli scatti.

Il gruppo chiude e alcuni giorni fa la minore viene contattata da un profilo che non conosce su Instagram. Le viene intimato in sostanza di mandare altre foto intime, altrimenti quelle ricevute poco prima sarebbero state pubblicate. La 14enne non ci crede, sfida chi sta scrivendo dall'altra parte del web a mostrare le foto. E le foto appaiono, anche con il volto scoperto.

Da qui il racconto alla madre e la denuncia.