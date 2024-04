"Villa Balli in dismissione, scelta dannosa": il commento di Giglioli e Cantini (cdx) sul centro diurno

Apprendiamo da Rolando Terreni, presidente dell’Associazione I Ragazzi di Cerbaiola, che Villa Balli sarebbe in stato di dismissione, in quanto vi sono solo tre utenti e quindi, essendo le spese di gestione molto elevate la ASL Toscana Centro non può sopportare tali spese.

Come responsabile per la provincia di Firenze del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia, insieme alla Candidato Sindaco per Castelfiorentino del Centrodestra, Susi Giglioli, riteniamo tale scelta inopportuna e dannosa.

Riteniamo infatti, che a fronte di un crescente bisogno da parte della società di tali strutture, la popolazione italiana sta sempre più invecchiando e crescono anche i soggetti con disabilità, la decisione di una chiusura della struttura, denota una certa miopia gestionale e decisionale.

Questa struttura, laddove non possa rimanere come Centro Diurno, diventi un Centro per il Dopo di Noi, e possa essere usufruito dai cittadini disabili del Circondario Empolese Valdelsa, che oggi sono costretti ad andare in centri della piana fiorentina.

La questione disabilità, e l’attenzione ai centri per disabili sono un punto fondamentale, che è stato inserito in tutti i programmi elettorali del centrodestra, negli 11 Comuni del Circondario che andranno al voto il prossimo 8-9 Giugno 2024.

La disabilità ha bisogno di fatti concreti e coerenti, non di parole; ci auguriamo pertanto che la ASL, coinvolga le Istituzioni locali e i fruitori di Villa Balli, per trovare la migliore soluzione possibile.

Susi Giglioli, candidato sindaco centrodestra Castelfiorentino

Isacco Cantini, responsabile per la provincia di Firenze del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia