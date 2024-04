Viola il divieto di avvicinamento, i carabinieri lo trovano a casa della ex: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Per questo un 39enne, di origine straniera, è stato arrestato dai carabinieri a Livorno. Il provvedimento era scattato in seguito a presunte condotte di maltrattamenti ai danni della ex compagna e l'uomo era stato allontanato dall'abitazione familiare alla fine di marzo scorso. Tuttavia, non rispettando la misura, è rientrato nell'abitazione ed è stato colto in flagranza dai carabinieri, che si erano recati proprio dalla vittima per delle attività di indagine. Sorpreso il 39enne è stato arrestato per violazione del provvedimento a cui era sottoposto: adesso si trova nel carcere di Livorno. L'arresto è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Livorno che ha confermato la custodia cautelare in carcere.