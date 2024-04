Camion in avaria sull'A1: traffico bloccato tra Calenzano e Barberino

Traffico in tilt questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all'altezza del km 267 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima, verso Bologna. Il camion è stato rimosso, ma il blocco ha generato comunque una coda lunga circa 8 chilometri. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Autostrade per l'Italia suggerisce a chi viaggia in auto in direzione nord di uscire a Calenzano e rientrare a Barberino.