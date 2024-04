Furto in centro estetico a Firenze: arrestata una coppia

Una italiana di 31 anni e un tunisino di 43 sono stati arrestati dalla polizia per un furto avvenuto ieri sera in un centro estetico di via Gui, a Firenze.

A dare l'allarme è stato il titolare dell’attività, che attraverso le telecamere installate nel centro ha visto i due aggirarsi all'interno del centro estetico. Per entrare la coppia ha forzato la porta di ingresso.

All'arrivo della polizia i due erano già usciti dalla struttura, ma sono stati rintracciati dagli agenti a poca distanza e trovati in possesso di merce risultata rubata nel centro.

Per i due ladri, quindi, è scattato l’arresto