Lanciò sasso contro poliziotto: arrestato tifoso della Carrarese

È stato individuato e messo in manette il giovane tifoso della Carrarese che domenica scorsa a Lucca, giorno del derby fra Lucchese e Carrarese, avrebbe ferito un poliziotto dopo averlo colpito con un sasso.

L’ultrà è finito ai domiciliari per i reati di lancio di materiale pericoloso e lesioni personali aggravati perché commessi contro un pubblico ufficiale in servizio e in occasione di una manifestazione sportiva. Il tifoso è stato inoltre segnalato per il reato di travisamento perché avrebbe cercato di nascondere il volto con una mascherina.

Tutto è avvenuto in zona stazione, dove un gruppo di tifosi ospiti, arrivato in treno, avrebbe prima cercato di aggredire quattro uomini scambiandoli per supporter lucchesi, poi si è diretto verso un parcheggio alla ricerca di tifosi avversari.

Mentre le forze dell'ordine erano intente a riportare la situazione alla calma e a indirizzare i tifosi verso gli autobus predisposti per il trasporto verso lo stadio, un tifoso della Carrarese avrebbe lanciato un sasso di grandi dimensioni verso gli agenti, colpendo un poliziotto della squadra tifoserie della Digos di Massa. L’agente ha riportato ferite guaribili in 7 giorni.