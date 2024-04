Liberazione, celebrazioni a Empoli nel segno di democrazia e libertà

Una cerimonia ogni volta emozionante e coinvolgente, seguita da decine di cittadine e cittadini. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 aprile 2024, si sono tenute le celebrazioni per la 79esima Festa della Liberazione nazionale.

Dopo la santa messa celebrata nella Collegiata di Sant'Andrea in piazza Farinata degli Uberti, il corteo, alla presenza di rappresentanti dell'amministrazione, della giunta e del consiglio comunale, delle autorità civili, militari e religiose, di rappresentanti delle associazioni locali e di tante cittadine e cittadini, si è diretto in piazza XXIV Luglio dove è stata deposta una corona di alloro al monumento ai 29 empolesi fucilati dai nazifascisti in quel luogo. A sottolineare i momenti della cerimonia le musiche a cura del Centro Attività Musicale di Empoli.

Lì la sindaca, che ha letto il monologo dello scrittore Antonio Scurati, è intervenuta ricordando i valori che il 25 aprile rappresenta, come la libertà, la democrazia e la giustizia, e l’importanza di non voltarsi dall’altra parte e di fare i conti in maniera autentica e onesta con la storia. Una festa di tutti gli antifascisti d'Italia, di ogni parte politica.

Successivamente la cerimonia è proseguita nella frazione di Santa Maria: in piazza del Convento, è stata deposta una corona al monumento in memoria dei due partigiani, Rina Chiarini e Remo Scappini, momento accompagnato dagli interventi da parte della sindaca e del presidente della sezione Anpi Empoli.

A seguire, la cerimonia ha fatto tappa, concludendosi, nella frazione di Fontanella dove, dopo il corteo, è stata deposta una corona al Cippo Ricordo lungo la via Senese Romana e si è tenuto l’intervento della sindaca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa