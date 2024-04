Liberazione, Massini legge il monologo di Scurati in piazza della Signoria

Migliaia di persone hanno ascoltato oggi a Firenze l'attore Stefano Massini, che questa mattina dall'arengario di Palazzo Vecchio ha recitato il monologo di Alberto Scurati, per la cerimonia per il 25 Aprile in piazza della Signoria. In piazza anche molti sostenitori della Palestina con bandiere palestinesi e uno striscione con scritto 'Gaza è un genocidio'. Le celebrazioni sono partite da piazza dell'Unità d'Italia, con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti, i discorsi pronunciati da rappresentanti di varie fedi religiose e il corteo diretto in piazza della Signoria.

Tantissimi cittadini anche a Prato, in piazza delle Carceri e in piazza del Comune, per partecipare alla manifestazione del 25 Aprile. Dopo la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti, in piazza del Comune sono intervenuti la presidente dell'Anpi provinciale Angela Riviello e il sindaco di Prato. Come in gran parte delle città italiane, anche a Prato il primo cittadino ha letto il monologo che Antonio Scurati avrebbe dovuto leggere ieri sera alla trasmissione "Che Sarà" sulla Rai ma che Scurati non ha potuto pronunciare.

A Livorno, il primo cittadino Luca Salvetti ha letto il monologo di Scurati durante le celebrazioni, alle quali erano presenti anche i candidati a sindaco alle prossime amministrative Alessandro Guarducci per il centrodestra e Valentina Barale per la coalizione di sinistra Il Primo Polo. "Nel discorso di Scurati - ha dichiarato Salvetti - c'è tutto quanto volevamo sentire in questo giorno di ricordo. Stiamo vivendo una fase storica particolare, per ciò che accade nel mondo tra guerre e nuovi massacri. E qualcuno ha provato a inserire questo momento nel ragionamento che riguarda la propria campagna elettorale. Questo fatto lo ritengo la più grossa offesa alla memoria".