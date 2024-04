Manifestazione antifascista a Firenze: mille persone in piazza Santo Spirito

Circa mille persone in piazza Santo Spirito e 400 in corteo per la consueta manifestazione di Firenze antifascista in piazza Santo Spirito questo pomeriggio in occasione della festa di Liberazione.

Il corteo che è partito poco dopo le 17 da piazza Santo Spirito dove è poi tornato dopo aver raggiunto piazza Tasso.

Non si sono registrati problemi a parte un carrello in plastica del negozio Carrefour in piazza Tasso andato a fuoco dopo essere stato colpito da un fumogeno lanciato dai manifestanti.