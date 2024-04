Pompieropoli Livorno al veleno: Usb attacca la Lega: "Evento politicizzato"

L’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco vuol mettere a conoscenza tutta la cittadinanza in merito ad alcuni fatti relativi alla manifestazione “Pompieropoli 2024 – 3° edizione”.

"Il primo fatto che salta all’occhio - iniziano i sindacalisti - riguarda i numeri: solo 2 pompieri su 33 in servizio presso il Distaccamento di Piombino hanno partecipato, stiamo parlando di una percentuale poco sopra il 5%".

"Il secondo elemento riguarda la dicitura “3° edizione” come se Pompieropoli fosse nata nel 2022 quando invece i pompieri da sempre hanno organizzato la manifestazione col solo intento di intrattenere i più piccoli e le loro famiglie, cercando di trasmettere un senso di comunità e un messaggio di accoglienza, condivisione e rispetto degli altri. L’ultimo aspetto da sottolineare è quello relativo alla sponsorizzazione targata 'Lega Piombino Salvini Premier' la quale sui propri profili afferma di “aver voluto fortemente la manifestazione”. Manifestazione che prevedeva anche una simulazione di soccorso in mare e alla quale ha partecipato anche l’eurodeputata Ceccardi, famosa per le sue posizioni contro i migranti".

"Ebbene - prosegue Usb - appare ormai evidente a tutti come l’evento sia stato politicizzato, in piena campagna elettorale, con l’intento soltanto di apparire piuttosto che coinvolgere realmente i bambini. Per questo motivo i pompieri di Piombino non hanno aderito, e per lo stesso motivo nelle foto della manifestazione le divise dei vigili del fuoco erano praticamente assenti rendendo il nome “Pompieropoli” quanto meno inappropriato. Infine, vorremmo aggiungere una nota di coerenza: il soccorso in mare che viene svolto quotidianamente dai Corpi dello Stato, incluso i Vigili del fuoco, è parte integrante del nostro lavoro e lo svolgiamo con professionalità e cuore sia che si tratti di Mar Tirreno, Adriatico o Mar Mediterraneo".

"È il nostro modo per essere apprezzati dai cittadini e trasmettere i principi di accoglienza, integrazione e pace. Utilizzare i Vigili del Fuoco come specchietto delle allodole come è stato fatto è a nostro avviso indecente - conclude Usb - . Con l’arrivo del 25 aprile vogliamo inviare un messaggio di liberazione e augurarci che dal prossimo anno le cose possano cambiare e la manifestazione torni ad essere un momento DEI pompieri PER i cittadini e i loro bimbi".

Fonte: Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco Livorno