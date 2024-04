Usl Toscana sud est, disagi a Poggibonsi: botta e risposta tra CGIL e distretto Alta Valdelsa

“Riportare nel centro abitato i tanti servizi e le prestazioni sanitarie prima dislocati nel Distretto ed oggi trasferiti fuori da Poggibonsi”, questa è la richiesta dei pensionati dello SPI CGIL di Poggibonsi e della CGIL Valdelsa sia alla Società della Salute Valdelsa che alla Azienda USL Toscana Sud Est, “per non obbligare tutti i cittadini a innumerevoli e continui spostamenti in auto”.

“La dichiarata inagibilità dei locali in via Monte Sabotino ha comportato necessariamente la dislocazione in altri luoghi dei servizi ivi presenti – spiega il sindacato – e ciò ha creato molte difficoltà, ancora più pesanti per le categorie fragili come gli anziani, che termineranno solo con la fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio e l’apertura della Casa di Comunità. Il completamento delle opere, finanziate dal PNRR, è atteso entro il 2026, un periodo transitorio molto lungo durante il quale a farne le spese saranno essenzialmente i cittadini che hanno bisogno di prestazioni sanitarie”.

“Le Istituzioni responsabili devono cercare una rapida soluzione a questa critica situazione – proseguono le organizzazioni sindacali – per questo i pensionati della CGIL formulano le seguenti richieste: attivare nel distretto di Via della Costituzione il totem per poter pagare il ticket senza oneri e senza doversi recare all’Ospedale; trovare entro pochi mesi una collocazione a Poggibonsi per riaprire l’ambulatorio odontoiatrico chiuso da giugno scorso senza doversi spostare a Colle di val d’Elsa o a S. Gimignano; reperire velocemente locali a Poggibonsi per riportare gli ambulatori specialistici ed il CUP oggi trasferiti all’Ospedale o in altre località”.

“La chiusura del plesso di via Monte Sabotino è stata una vera e propria tegola che si è abbattuta sulla comunità e sulla rete dei servizi sanitari attivi a Poggibonsi – concludono CGIL Val d’Elsa e SPI-CGIL Poggibonsi – per questo motivo auspichiamo che gli enti interessati risolvano rapidamente tale complicazione”.

La risposta

In seguito alle segnalazioni di disagi fatte dallo Spi Cgil di Poggibonsi e dalla Cgil Valdelsa, la Direzione della Zona distretto Alta Valdelsa ricorda che l’inagibilità improvvisa e non prevedibile dei locali che affacciano su Via Monte Sabotino ha costretto a trovare nell’immediato soluzioni di emergenza. Come tali, le stesse non rappresentano la soluzione ottimale, anche se tutti i servizi sono stati mantenuti all’interno del territorio comunale di Poggibonsi, ad eccezione dell’ambulatorio odontoiatrico, il cui spostamento richiede per l’operatività di complessi adeguamenti impiantistici. Per questo motivo, è stato potenziato il servizio disponibile su San Gimignano e Colle Val d’Elsa.

Per quanto riguarda il totem nel distretto di Via della Costituzione, questo è stato reinstallato e da pochi giorni è di nuovo funzionante.

I lavori di ristrutturazione del presidio di Via della Costituzione saranno avviati nei prossimi mesi ed è confermata per il 2026 l’attivazione della Casa di Comunità Hub di Poggibonsi, che accoglierà al suo interno tutti i servizi sanitari e sociosanitari previsti, tra i quali appunto gli ambulatori medici, sia della medicina generale sia della specialistica.

Per il lato del presidio che affaccia su Via Monte Sabotino il Dipartimento Tecnico dell’Asl Toscana Sud Est sta verificando la fattibilità di possibili ipotesi di intervento per il recupero della struttura.