Arrestata coppia a Firenze, aveva tentato il furto in un negozio

Nella serata di mercoledì 24 aprile a Firenze la polizia ha arrestato una trentenne fiorentina e un quarantatreenne di origini maghrebine. La coppia, accusata di furto aggravato in concorso, si sarebbe introdotta, intorno alle 23 di martedì 23 aprile, all’interno di un centro estetico nella zona di Porta a Prato.

Ad allertare la polizia è stata la stessa titolare alla quale era scattato il sistema d’allarme sullo smartphone. Le volanti hanno rintracciato i due presunti autori del furto in piazza Bogianckino con al seguito profumi e cosmetici per un valore commerciale stimato intorno agli 800 euro e che la proprietaria del centro estetico saccheggiato ha poi riconosciuto come propri.





