'Aspettando Leggenda', nuove iniziative a Empoli

Nel villaggio Palazzo Leggenda di via Paladini, proseguono le iniziative di lettura, di ascolto e laboratoriali nell’ambito di “Aspettando Leggenda”. Dal primo al 15 maggio 2024 saranno davvero molti gli incontri con autori e autrici dei libri del festival che animeranno tanti pomeriggi da non perdere.

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze potranno cimentarsi con laboratori di fumetto ispirati ai libri di Luca Azzolini oppure creare strumenti musicali partendo dai testi di Teresa Porcella. Per i più piccolini e le più piccoline, ci saranno laboratori e letture a partire dai libri di Alberto Lot e Raffaella Bolaffio. Non mancheranno gli incontri con gli autori, come Silvia D’Achille, che la mattina di sabato 4 maggio condurrà a Palazzo Leggenda un incontro-laboratorio sul suo libro “Ma io mi annoio!” edito da Giunti.

PROGRAMMA - Giovedì 2 maggio, alle 17, Dal Libro al Fare. Musica Maestro! Come riesce mago Pinguino a riportare l’armonia tra gli abitanti di Musiché? Basterà una bacchetta magica per far capire che l’unico modo per stare bene insieme è suonare in armonia. Un pomeriggio per divertirsi a costruire strumenti musicali e dar vita a un concerto davvero speciale dove le note dell’amicizia risuoneranno in tutto Palazzo Leggenda. Ispirato al libro “Armonia” di Teresa Porcella.

Dai 5 ai 9 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Venerdì 3 maggio, alle 17, Giocare con l’arte. L’arte fa battere il cuore. Un pomeriggio per scoprire la magia dell’arte contemporanea a partire dal libro L’arte dell’amicizia di Cristina Petit. I partecipanti e le partecipanti saranno guidati e guidate nella realizzazione della loro personale opera d’arte seguendo i “battiti del cuore”. Laboratorio artistico adatto dai 3 ai 6 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Sabato 4 maggio, alle 10.30, Ma io mi annoio! Presentazione del libro di Silvia D’Achille, Il principe Edoardo, ha 6 anni e si annoia. Si è annoiato ieri, si annoia oggi e certamente si annoierà domani. Tutta la corte prova a trovare qualcosa che lo possa interessare, che possa farlo divertire, ma niente da fare, è un’impresa impossibile…Oppure no? La noia non è qualcosa da temere e può trasformarsi in un’opportunità, in un’occasione di creazione, in un posto tutto per sé dove annaffiare i semi della fantasia. Anche giocare con le parole e con gli errori di scrittura può essere un antidoto alla noia. L'autrice lo dimostrerà con una spassosa descrizione del suo lavoro! Attività adatta dai 5 agli 8 anni di età. È consigliata la prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.30 di sabato 4 maggio, ecco Nuvolette SNAP! Inventiamo mondi fantastici. Con uno schiocco di dita, il mondo può cambiare. Timoteo, il protagonista del libro Inventamondi di Luca Azzolini, sa bene quanto sia potente la magia. Nel suo condominio, un pizzico di incantesimo trasforma le mura grigie in paesaggi fantastici e le porte in portali verso mondi sconosciuti. Un pomeriggio per dare vita a fumetti straordinari ambientati in mondi fantastici. Laboratorio di fumetto adatto dai 7 ai 10 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Il cartellone continua mercoledì 8 maggio, alle 17, con Una torre di storie. Avventure Leggendarie! La Torre di Palazzo Leggenda è il rifugio perfetto, con scaffali che si perdono tra le nuvole e finestre che guardano oltre il tempo. Qui, i bambini e le bambine diventano eroi ed eroine, e le storie si intrecciano con i loro sogni. Si potrà esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici che faranno compagnia per tutta la settimana! Letture adatte dai 4 agli 8 anni di età.

Giovedì 9 maggio, alle 17, Dal Libro al Fare, A che parola giochiamo? Un pomeriggio dedicato ai giochi di scrittura, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il potere delle parole e di guardare alle cose con occhi più liberi e creativi. Seguendo i divertenti consigli del libro Giochi di scrittura di Stefano Bordiglioni si divertiranno a scoprire la bellezza dell’inventare cose nuove. Attività adatta dai 9 ai 12 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Venerdì 10 maggio, alle 17, ancora Dal Libro al Fare ma con Dinosauri e Unicorni. L’unicorno Artù ama fare gli scherzi e Diego il dinosauro ama fare bagni caldi. Ma se questi due simpatici personaggi dei libri di Raffaella Bolaffio si incontrassero? Pazze creazioni per tutti i bambini e tutte le bambine ispirati allo stile di Artù e Diego. Lettura animate e laboratorio creativo adatte dai 4 agli 8 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Sabato 11 maggio, alle 16.15 e alle 17.30, Una torre di storie, A tutto Minibombo. Sabato pomeriggio è sinonimo di avventure, risate e storie incantevoli. Questa volta, gli ospiti speciali sono i libri di Alberto Lot, autore e illustratore di talento. Un’avventura indimenticabile tra indizi nascosti tra le pagine dei libri per risolvere piccoli misteri come la ricerca delle code scomparse. Letture animate adatte dai 3 ai 6 anni d’età. È consigliata la prenotazione.

Per informazioni, è possibile visitare il sito web della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa