"Camminata della Liberazione" e storie di resistenza locale: 25 aprile partecipato a Stibbio

Grande successo giovedì 25 aprile a Stibbio per la celebrazione della Festa Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Nella frazione del Comune di San Miniato, è stata organizzata un’importante e articolata iniziativa dai volontari e le volontarie del Circolo Giuseppe Monti. La giornata è iniziata con la “Camminata della Liberazione”, un trekking guidato nelle zone circostanti al paese, ideato per attraversare i luoghi che sono stati teatro delle vicende principali della storia locale di quei giorni. Un percorso di circa cinque chilometri ricostruito tramite le testimonianze raccolte negli anni, che si è concluso al cimitero di Stibbio, dove è stato reso omaggio ai caduti partigiani Giuseppe Monti e Corrado Pannocchia.

Fatto ritorno al Circolo, si è svolto il Pranzo Popolare preparato e servito dai volontari e volontarie, che ha visto la partecipazione di centoquaranta persone. Nel pomeriggio, a conclusione della giornata, si è tenuto un momento di divulgazione e riflessione “Stibbio: Storie di guerra e resistenza locale”. L’incontro, incentrato sulle testimonianze del passaggio del fronte a Stibbio nel 1944, è stato coordinato da Lorenzo Leoni (insegnante e libero ricercatore di storia del ‘900), con l’intervento di Delio Fiordispina (presidente ANPI San Miniato e autore) e Danilo Bonciolini (autore del libro “Remo Bertoncini - Un resistente senza armi”) e la partecipazione di Daniele Benvenuti (curatore delle video interviste).

L’evento, estremamente partecipato in tutti i suoi momenti, è stato pensato, progettato e promosso dai volontari e dalle volontarie del circolo G. Monti in coordinamento con ANPI San Miniato, con la volontà di mantenere vive le storie e i racconti locali facendone esperienza diretta attraverso i luoghi, le voci e le immagini di chi quel momento storico lo ha vissuto in prima persona, al fine di continuare a mantenere vivo il significato di questa giornata.