Castelfiorentino vuole dedicare strade a tre donne che hanno fatto la storia

L’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino ha richiesto un parere alla Società Storica della Valdelsa per intitolare alcune strade che sorgeranno a breve in conseguenza di lottizzazioni in corso rispettivamente a Nilde Jotti, Tina Anselmi e Alda Merini. La prima (Nilde Jotti) è stata proposta nella nuova area di circolazione a servizio del complesso residenziale tra via Pertini e via Alicata; le seconde per le aree di circolazione collegate alla realizzazione del complesso residenziale ed RSA di via Profeti (una con accesso da via Alicata e una interna con accesso dalla nuova strada di lottizzazione).

Come si ricorderà, Nilde Jotti (1920-1999) è stata la prima donna italiana a ricoprire la terza carica dello Stato, ovvero la Presidenza della Camera dei Deputati, mentre Tina Anselmi (1927-2016) è stata una partigiana e la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro nella Repubblica Italiana. Alda Merini (1931-2009) è stata infine una poetessa e scrittrice italiana molto apprezzata.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa