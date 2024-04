Ciclista grave in ospedale: il pirata della strada confessa

Un ciclista di 40 anni è stato investito in provincia di Grosseto e si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Siena. L'incidente è avvenuto nella serata del 25 aprile sulla strada regionale 74 tra Marsiliana e Manciano. Il conducente del veicolo non si è fermato a soccorrerlo, anche se poi ha telefonato a una caserma dei carabinieri, ammettendo di essere rimasto coinvolto nell'incidente e di non essersi fermato. L'uomo, 40enne delle colline maremmane, è stato convocato in caserma e identificato dai carabinieri. Nell'incidente è arrivata l'ambulanza e i sanitari hanno chiesto l'intervento di Pegaso. Il ciclista ferito, titolare di un agriturismo, è stato intubato e portato in elicottero alle Scotte.