Col trapano tenta colpo di notte in una boutique, arrestato

La porta d’ingresso di una lussuosa boutique di via Tornabuoni a Firenze è stata presa d’assalto a colpi di trapano elettrico in piena notte. Se ne è accorto un uomo svegliato dai rumori, poi è intervenuta la polizia che - dopo una breve ricerca - ha arrestato un 45enne di origini serbe con l’accusa di tentato furto aggravato.

Ieri, giovedì 25 aprile, dopo le 2 di notte, un fiorentino ha sentito forti rumori dalla strada. Un uomo aveva forato la lamiera del portone del negozio usando un trapano, verosimilmente voleva fare un colpo in una delle boutique della moda. Solo che, una volta arrivata la polizia, del ladro non c'era traccia.

Gli agenti, attraverso la videosorveglianza cittadina, hanno seguito passo dopo passo il sospetto che si stava rapidamente allontanando a bordo di un monopattino. Il fuggitivo è stato così fermato alcuni istanti dopo in via dei Sassetti e dal suo zaino è saltato subito fuori un trapano e una lunga serie di strumenti atti allo scasso, come cacciaviti, grimaldelli e chiavi inglesi. È stato subito arrestato.