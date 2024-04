Elezioni Vicopisano, i candidati e le candidate della lista di Ferrucci

Il candidato a Sindaco della Lista Civica Vicopisano in Cammino (e attuale primo cittadino), Matteo Ferrucci, ha presentato la sera del 24 aprile, al Circolo ARCI di Lugnano, i candidati e le candidate alle amministrative dell’8 e del 9 giugno 2024.

Sua e dell’Assessore alle Politiche Giovanili e al Ciclo del Rifiuti, Juri Filippi, l’introduzione, davanti a una sala stracolma di persone, attente e partecipi, di questo gruppo di candidati pieno di passione e voglia di mettersi a servizio della comunità.

Esperienza e rinnovamento le parole chiave principali, insieme ad altre - la più pronunciata e è stata ascolto - che, durante le presentazioni di ognuna e di ognuno, hanno già evidenziato molti punti del programma che la Lista, insieme al nutrito gruppo che la sostiene e alle proposte della cittadinanza e delle associazioni, sta costruendo.

Ecco la lista di Vicopisano in Cammino.

Francesca Barsotti, 26 anni, di Lugnano, alla sua prima esperienza. Insegna in una scuola primaria ed è molto attiva nel volontariato, in particolare nel Magistrato del Palio.

Valentina Bertini, 45 anni, nata e cresciuta a San Giovanni alla Vena. Cura l’amministrazione dell’azienda di famiglia ed è assessora alle pari opportunità - ha la delega anche per la Società della Salute - alle politiche sociali e alla polizia municipale. Da tempo è nel direttivo dell’AIL Pisa.

Giulio Birindelli, 19 anni, di Vicopisano, alla sua prima esperienza, presidente della Consulta degli Studenti, considera la politica un mezzo per realizzare il bene della comunità e le aspettative dei cittadini.

Alessio Ferrucci, 40 anni, di Cevoli, lavora nell’azienda di famiglia. Capogruppo e consigliere alle strade vicinali e alle frazioni in questa consiliatura, ritiene di aver imparato molto, soprattutto grazie al contatto con i cittadini e vuole continuare a essere a loro servizio.

Fabiola Franchi, 57 anni, di Calci (nata e cresciuta a Uliveto Terme) Assessora al Turismo, all’Ambiente, all’Associazionismo e al Monte Pisano, dopo aver ottenuto la Bandiera Arancione, grazie alla sinergia con la comunità, oltre ai nuovi obiettivi sottolinea quanto sia essenziale continuare a lavorare sempre di più in rete, in ogni ambito.

Guglielmo Grasso, 50 anni, di Vicopisano, dipendente di un’azienda locale, è consigliere con delega alla difesa del suolo e al lavoro. Ha fatto e continua a fare molto volontariato, in particolare con l’antincendio boschivo, fondamentale, anche nella prevenzione, sul Monte Pisano.

Nico Marchetti, 51 anni, di Lugnano, è Presidente del Consiglio e ha la delega alla Protezione Civile. Lavora nell’ambito dell’elettromeccanica ed è da sempre impegnato nell’associazionismo, soprattutto con il Magistrato del Palio che promuove numerosi eventi per la comunità.

Elena Pardini, 70 anni, di Vicopisano. Ha le deleghe alla Cultura e alla Progettazione Scolastica. In questi anni, oltre ai numerosi eventi culturali, ha curato i rapporti tra scuola e Amministrazione, supportando il Sindaco Ferrucci, che ha la delega alla pubblica istruzione, e vorrebbe continuare a farlo con ancora più entusiasmo, con la passione e la competenza che le derivano dall'essere stata maestra per oltre 40 anni.

Angelica Rossi, 20 anni, di Cevoli, anche lei alla prima esperienza. Dal 2019 fa volontariato con la Misericordia di Navacchio e di Vicopisano. Svolge il Servizio Civile Universale occupandosi del servizio "Pronto Badante", dedicato agli anziani e alle persone in difficoltà. Recentemente è stata eletta nella rappresentanza regionale del Servizio Civile Universale.

Mirko Ruberti, 24 anni, di Vicopisano, alla sua prima esperienza. Lavora in una società agraria ed è volontario antincendio, come Grasso, con GVA Fratelli del Moro, come la sua famiglia. Un’esperienza di valore, quella del volontariato, in un ambito così importante per il nostro territorio, che lo ha coinvolto molto visto che la sua famiglia è sempre stata impegnata in questo. Desidera mettersi a servizio della comunità.

Andrea Taccola, 60 anni, di Uliveto Terme. È Vicesindaco con numerose deleghe, alle opere pubbliche, alle attività produttive, alla sicurezza, alla Memoria e non solo. È Agente Procuratore dell'Agenzia UnipolSai di Pisa ed è attivo in molte associazioni del territorio, come volontario, da tanti anni.

Serena Tarroni, 51 anni, di San Giovanni alla Vena.

È consigliera con delega alla semplificazione e alla partecipazione. Laureata in giurisprudenza ha da tempo seguito una sua grande passione e ha aperto un laboratorio di pasticceria e cake design. È stata attivamente impegnata nel mondo della nostra scuola che continua a seguire.

