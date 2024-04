In tre su un veicolo rubato, con sé diversi coltelli: tre persone denunciate

Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio condotto dai carabinieri di Pisa, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per vari reati, inclusi il possesso di armi od oggetti offensivi senza giustificato motivo. Durante un controllo notturno il 25 aprile scorso, i Carabinieri hanno fermato un veicolo con tre persone a bordo e hanno scoperto che il veicolo era stato rubato. Durante una perquisizione, sono stati trovati diversi coltelli in possesso di due degli occupanti, tra cui un coltello da 14 cm, un coltello da cucina da 21 cm e un coltello a serramanico da 23 cm. I tre individui sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'auto rubata è stata restituita al legittimo proprietario, e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte saranno valutate nel prosieguo del procedimento da parte delle autorità competenti, mantenendo la presunzione di innocenza