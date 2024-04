Brenda Barnini lancia la candidatura: "Orizzonte Regionali 2025 per rappresentare questo territorio"

"Da un punto di vista politico, l'orizzonte al quale penso e su cui proverò a impegnarmi è quello delle elezioni regionali, che si dovrebbero tenere a distanza di un anno. Penso di potermi mettere a disposizione del territorio per rappresentare questo territorio in Consiglio regionale".

Risponde così Brenda Barnini, sindaca di Empoli in scadenza di mandato, alla domanda sul suo futuro 'politico', in esclusiva durante l'intervista su Radio Lady questa mattina. Ai microfoni per l'intervista il direttore di gonews.it Elia Billero.

Barnini ha confermato che, lavorativamente, al momento è in aspettativa dal Comune di Pontedera dopo aver vinto un concorso nei prossimi mesi e che quello sarà il suo impegno a fine mandato.

Ma la notizia principale riguarda la sua candidatura ufficiale per le Regionali 2025, presumibilmente sotto il segno del Pd di cui è membro anche della Direzione nazionale, a sostegno di una probabilissima ricandidatura di Eugenio Giani. Lo stesso Giani aveva caldeggiato la sua presenza in Consiglio se non in giunta regionale, durante l'incontro pubblico di rendicontazione dei 5 anni della sua amministrazione.

Potete riascoltare l'intervista completa a Barnini nel video che segue: