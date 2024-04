Investito in bici a Soverato, la vittima era originaria di San Miniato

Era originario di San Miniato il 65enne Carlo Carrai, morto dopo essere stato investito da un furgone pirata a Soverato (Catanzaro) mentre era a bordo della sua bici in galleria sulla ss106. Carrai era in Calabria dove abita la compagna, ma la sua famiglia è nota nel comprensorio del cuoio. Come riporta il quotidiano Il Tirreno, i carabinieri hanno poi parlato con l'automobilista fuggito dopo aver impattato con il 65enne. Pare che si sia presentato in caserma con il suo avvocato, dicendo di aver capito cosa era successo quando ha sentito che c'era stato un incidente mortale. Ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La famiglia di Carrai ora attende il nulla osta per la restituzione della salma e la celebrazione dei funerali.