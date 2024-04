Keu, l'Unione Inquilini: "Peccioli si costituirà parte civile?"

La Toscana in questi ultimi tre anni è stata al centro di un grandissimo scandalo relativo allo sversamento illegale del materiale denominato Keu. Il suddetto materiale risulta essere uno scarto dei fanghi conciari del distretto industriale di Santa Croce sull'Arno. Dalle indagini svolte, sembrerebbe che il keu sia stato sversato in almeno tredici luoghi della nostra Regione, tra cui uno nel Comune di Peccioli.

In particolare, da uno studio preliminare della Università di Pisa emerge che il Keu contiene cromo e in certe condizioni può trasformarsi in cromo esavalente, notoriamente cancerogeno.

Su i soprariportati fatti illeciti è stato aperto un procedimento penale dalla Procura distrettuale antimafia di Firenze ed era stata fissata la prima udienza il 12 aprile scorso presso il Tribunale di Firenze.

A parere della Procura antimafia di Firenze il Comune di Peccioli risulta essere parte danneggiata, ma il Vostro comune non si è presentato alla scorsa udienza (forse per errore di notifica),

Tutto ciò premesso siamo a chiedere al sindaco Renzo Macelloni e al Comune se sono intenzionati a costituirsi parte civile nel procedimento penale (rinviato all'udienza del 10 maggio prossimo).

In questi giorni il Comune ha vinto il titolo di "Borgo dei Borghi 2024" e così può essere sopportato che vengano sversati nel Vostro territorio simili sostanze tossiche?

Fonte: Unione Inquilini Pisa Sezione Valdarno Inferiore