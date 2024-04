Nel Mugello i servizi tornano alla normalità

Alia Multiutility informa che nelle prossime ore sarà garantito il completo ritorno alla normalità nei Comuni di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero dopo i disagi causati dallo sciopero indetto per il giorno 23 aprile dall’Unione Sindacale di Base, a cui hanno aderito i lavoratori della società Soluzione Eco Ambientali. Alia comprende appieno che tale situazione possa avere arrecato disagi alle comunità coinvolte e intende sottolineare di essersi fin da subito adoperata, nel rispetto dei lavoratori in agitazione, per garantire non solo i servizi minimi il giorno dello sciopero, ma anche il massimo impegno per il recupero degli imballaggi rimasti esposti in strada a seguito dell’astensione dal lavoro degli operatori. In particolare, la riorganizzazione del servizio ha permesso, nella giornata di oggi, di terminare i recuperi a Scarperia e San Piero, mentre entro domani saranno conclusi i recuperi relativi a Borgo San Lorenzo.

Alia intende, inoltre, ribadire che la sostituzione dell’appaltatore in scadenza garantirà la continuità operativa del personale addetto al servizio e il mantenimento degli attuali posti di lavoro, così come è stato più volte ribadito nel corso degli ultimi incontri sindacali, anche prima dello sciopero di martedì scorso, e come dimostra il verbale dell’incontro del 22 aprile, sottoscritto dall’azienda e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.